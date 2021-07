Nuovi giochi della settimana: da Monster Hunter Stories 2 ad A Plague Tale next gen

Ad inaugurare le nuove uscite della settimana compresa tra lunedì 5 e domenica 11 luglio, troviamo una variegata selezione di produzioni, tra titoli completamente inediti e interessanti riedizioni.

A segnare i prossimi sette giorni sono in particolare il debutto di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, atteso su PC e Nintendo Switch, e il ritorno di A Plague Tale: Innocence. Quest'ultimo esordisce infatti in versione next-gen su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che su Nintendo Switch in versione Cloud. Di seguito, il calendario completo delle pubblicazioni:

Lunedì 5 luglio

Rubix Roller: Nintendo Switch

My Little Fruit Juice Booth: Nintendo Switch

Martedì 6 luglio

Ys IX: Monstrum Nox: Nintendo Switch, PC

A Plague Tale: Innocence: PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

The Silver Case 2425: Nintendo Switch

The Sisters - Party of the Year: Nintendo Switch

Mercoledì 7 luglio

Out of Line: Nintendo Switch

Walden, A Game: Xbox One

Blitz Breaker: Nintendo Switch

Marbles Rush: Nintendo Switch

Ruvato: Original Complex: Nintendo Switch

Giovedì 8 luglio

Crash Drive 3: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS, Android

Monster Harvest: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Heart of the Woods: Nintendo Switch

Boomerang X: Nintendo Switch, PC

Woodcutter: Nintendo Switch

Indigo 7 Quest for Love: Nintendo Switch

ARIA CHRONICLE: Nintendo Switch

My Maite: Nintendo Switch

Infinite Golf 2: Nintendo Switch

Masagoro: Nintendo Switch

Monument: Nintendo Switch

Beauty Bounce: Nintendo Switch

Venerdì 9 luglio

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: Nintendo Switch, PC

Imagine Earth: Xbox Series X|S, Xbox One

Blue Fire: Xbox One

Beasts of Maravilla Island: Xbox One

Police Stories: Xbox One

Swords of Legends Online: PC

Bai Qu: Hundreds of Melodies: Nintendo Switch

Shopping Mall Parking Lot: Nintendo Switch

Fantasy Cards: Nintendo Switch

Connect Bricks: Nintendo Switch

Black Skylands: PC

Sabato 10 luglio

Egg Up: Nintendo Switch

Per ulteriori dettagli sui nuovi titoli console, ci ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una ricca rassegna di nuovi giochi PS4 e PS5 del mese e delle uscite Xbox One e Xbox Series X|S di luglio 2021