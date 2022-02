Nuovi giochi della settimana, ci siamo! Arriva Elden Ring, ma anche Monark e molto altro

Anticipato da un nuovo e ricchissimo trailer di Elden Ring doppiato in italiano, l'Action RPG FromSoftware è ormai pronto al tanto atteso debutto sul mercato videoludico.

A guidare una settimana di nuove uscite decisamente ricca, troviamo infatti proprio l'Interregno plasmato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin. Ma Elden Ring non è l'unico titolo meritevole di attenzione, anzi. Tra i debutti più intriganti dei prossimi sette giorni, possiamo segnalare anche Monark, JRPG realizzato da ex autori di Shin Megami Tensei (trovate già su Everyeye la recensione di Monark), e il peculiare Sol Cresta di Platinum Games. Spazio anche alla nuova espansione di Destiny 2, con La Regina Dei Sussurri pronta a mettere alla prova le abilità dei Guardiani. Dall'Italia arriva inoltre il disturbante Martha is Dead, atteso su PC e console.



Di seguito, ecco il calendario completo delle nuove uscite della settimana appena iniziata:

Martedì 22 febbraio

Monark | PS5, PS4, Nintendo Switch, PC

Destiny 2: La Regina dei Sussurri (DLC) | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Sol Cresta | PS4, Nintendo Switch, PC

Blue Prince | PC, Mac

Monster Crown | Xbox One

Tiny Combat Arena | PC

SCP: Pandemic | PC

Mercoledì 23 febbraio

Dr. Oil | Xbox One

Edge of Eternity | Nintendo Switch

Sam & Max: This Time It’s Virtual | PSVR

For The Warp | Nintendo Switch

Final Fantasy VI | PC

Blade and Sword | PC

Giovedì 24 febbraio

Assetto Corsa: Competizione | PS5, Xbox Series X|S

Martha Is Dead | PS5, PS4, PC

Variable Barricade | Nintendo Switch

Never Alone | Nintendo Switch

Light Up The Room | Xbox One

15in1 Solitaire | Nintendo Switch

Amazing Machines | Nintendo Switch

Antarctica 88 | Nintendo Switch

Who Is Zombie? | Nintendo Switch

Ghost on the Shore | PC, Mac

Clouzyl | PC

Venerdì 25 febbraio

GRID Legends | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Tormented Souls | PS4, Xbox One

Moto Roader MC | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream | PS4, Nintendo Switch, PC

Elden Ring | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Tux & Funny | Xbox One

Figment 2: Creed Valley | Nintendo Switch, PC

Aeternum Quest | Nintendo Switch

Ammo Pigs: Cocked and Loaded | Nintendo Switch

One Guy Gun | Nintendo Switch

Plunderer’s Adventures | Nintendo Switch

A Perfect Day | PC

Insomma, una settimana decisamente ricca di nuove avventure videoludiche: cosa aggiungerete alla vostra collezione?