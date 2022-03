Nuovi giochi della settimana, da Valhalla a Chocobo: WWE 2K22, L'Alba del Ragnarok e oltre

È tempo di una nuova settimana di uscite videoludiche, con tante produzioni inedite pronte a realizzare il proprio esordio sul mercato internazionale del videogioco.

I prossimi sette giorni si preannunciano alquanto ricchi con le nuove uscite di marzo 2022 per PC e console che accolgono l'ambiziosa espansione dell'universo norreno di Assassin's Creed: Valhalla. Il DLC L'Alba del Ragnarok sarà infatti presto disponibile. Ma non solo Assassini, questa settimana i giocatori potranno anche vestire i panni di wrestler professionisti con WWE 2K22, o di atletici e scattanti chocobo, con Chocobo GP (la nostra recensione di Chocobo GP è già disponibile). Non mancano poi all'appello le atmosfere cyber-stone di Aztech: Forgotten Gods.



Di seguito, la rassegna completa delle nuove uscite della settimana:

Martedì 8 marzo

WWE 2K22 - Deluxe Edition (PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One);

Jurassic World Evolution 2: Camp Cretaceous Dinosaur Pack DLC (PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One);

Have A Nice Death - Early Access (PC);

Giovedì 10 marzo

Assassin’s Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok (PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One);

Aztech: Forgotten Gods (PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One);

Chocobo GP (Nintendo Switch);

Ashwolkers (Nintendo Switch);

Distant Worlds 2 (PC);

Submerged: Hidden Depths (PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One);

Time Loader (PS4, Xbox One, Nintendo Switch);

Workshop Simulator (PC, PS4, Xbox One);

Potato Flowers In Full Bloom (PC, Nintendo Switch);

RPG Time: The Legend of Wright (Xbox Series X|S, PC, Xbox One);

Virtuoso (PC, VR);

Young Souls (PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One);

Mighty Fight Federation (Nintendo Switch);

Venerdì 11 marzo

.hack//G.U. Last Recode (Nintendo Switch);

WWE 2K22 (PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One)

A cosa giocherete questa settimana?