Nuovi giochi da tavolo: sconto del 10% sui preordini da GameStopZing

GameStopZing lancia una promozione dedicata agli amanti dei board game: fino al 27 marzo sarà possibile ottenere il 10% di sconto sui migliori giochi da tavolo in uscita. Come? Semplicemente effettuando il preordine online sul sito di GSZ.

La selezione di giochi da tavolo in offerta è vastissima e include tra i tanti Disney Villainous Perfectly Wretched a 35.98 euro, Here to Slay a 22.48 euro, Ticket to Ride a 40.48 euro, Il Trauma del Tram a 22.48 euro, Ticket to Ride Europa 15th Anniversary a 89.98 euro e Tre Draghi al Buio Edizione Leggendaria a 22.48 euro.

E ancora, Gloomhaven (Seconda Edizione) a 152.98 euro, Monopoly Jurassic Park a 35.98 euro e allo stesso prezzo troviamo Monopoly Disney Villains, Monopoly The Lord of the Rings e Monopoly Ghostbusters Edition mentre il gioco di carte Monopoly Bid costa 8,98 euro. Da GameStopZing trovae anche Escape Room e Escape Room Horror a 14.38 euro l'uno oltre a Escape Room Puzzle Adventures Il Segreto della Scienziata a 17.08 euro, infine Candy Crash Duel a 26,98 euro.

Avete tempo fino al 27 marzo per approfittare dell'offerta di GameStopZing sui giochi da tavolo in uscita, solo con il preordine potrete risparmiare il 10%, promozione valida solo per gli acquisti online e non nei negozi.