Tutti i nuovi giochi in uscita ad agosto 2019 su PC, PS4, Xbox One e Switch

Con la Gamescom di Colonia ormai alle porte e una scelta mai così ricca di piattaforme e di servizi tra cui scegliere per passare l'estate, il mese di agosto promette di essere più infuocato per chi desidera provare le ultime novità videoludiche tra una tintarella e l'altra.

Le case di sviluppo indipendenti e le major del settore hanno deciso di mettercela tutta per smentire il luogo comune secondo il quale "in estate si gioca poco": per tutta la durata del mese di agosto sono infatti previsti in uscita tantissimi videogiochi che abbracciano tutti i principali generi.

Sul fronte degli action adventure intrisi di elementi ruolistici, i cultori del genere saranno felici di sapere che ad agosto è prevista la commercializzazione del metroidvania paranormale Control, della fiaba fantasy Oninaki e del frenetico action sci-fi Astral Chain, senza dimenticare RAD e Ancestors The Humankind Odyssey.

Per chi invece preferisce combattere la canicola estiva con l'esperienza da brivido che sanno offrire solo le avventure horror, potrà divertirsi tuffandosi negli incubi digitali di Man of Medan, Blair Witch, Remothered Tormented Fathers per Switch e Hunt Showdown. Particolarmente interessante è poi la selezione di titoli sportivi e racing a disposizione dei fan del genere, con giochi del calibro di MXGP 2019, Wreckfest e Madden NFL 20.

Per avere un quadro più chiaro della situazione, vi consigliamo perciò di ammirare il nuovo video confezionato da Alessandro Bruni per scoprire quali sono i giochi più importanti che sono attesi al lancio nel mese di agosto 2019 su PC e console.