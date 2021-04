Nuovi giochi in uscita ad aprile 2021 su PC e console: il mese di Returnal su PS5

Aprile promette di essere un mese particolarmente ricco di novità. Al già disponibile Outriders si aggiungeranno presto anche le esperienze sci-fi di Returnal e Oddworld Soulstom, ma anche il simulatore di baseball MLB The Show 21 e il racing game MotoGP 21. Facciamo allora una rapida carrellata dei titoli in arrivo.

Con l'inizio della primavera, le ludoteche fisiche e digitali dell'utenza PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch si espandono con l'arrivo di titoli molto attesi dagli appassionati. Ad aprile, infatti, l'offerta videoludica sarà quantomai eterogenea e adatta a tutte le tipologie di giocatori, tra produzioni tripla A lungamente attese e le immancabili sorprese provenienti dalla scena indie.

Da qui alle prossime settimane assisteremo all'approdo del già citato sparatutto sci-fi Returnal su PS5, del platform adventure Oddworld Soulstorm gratis su PS Plus e dello shooter Second Extinction su Xbox One e Series X/S gratis su Game Pass. E che dire allora di MotoGP 21 e del chiacchierato MLB The Show 21, il simulatore di baseball sviluppato da Sony ma destinato ad arrivare su Game Pass sin dal giorno di lancio?

Anche sul fronte delle riedizioni, l'offerta ludica sarà tanto ricca da comprendere Saga Frontier Remastered, Star Wars Republic Commando e Total War Rome Remastered, per tacere dello shooter dalla spiccata impronta nostalgica R-Type Final 2. Date un'occhiata al nostro ultimo video e fateci sapere quale gioco attendete maggiormente ad aprile 2021 per la vostra piattaforma d'elezione.