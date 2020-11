Nuovi giochi in uscita: arrivano FIFA 21 per PS5/Xbox Series X e Immortals Fenyx Rising

La settimana appena iniziata non è particolarmente ricca di uscite, tuttavia non mancano le sorprese, tra cui Immortals Fenyx Rising di Ubisoft, Empire of Sin e Twin Mirror di Dontnod, solamente per citare alcuni dei giochi in arrivo.

Da segnalare inoltre il debutto di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 in programma per martedì 2 dicembre.

Martedì 1 dicembre

Chronos Before The Ashes | Xbox, PC, PlayStation

Empire of Sin | Xbox, PlayStation, PC, Switch

Twin Mirror | Xbox, PlayStation, PC

Mercoledì 2 dicembre

Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 | Xbox, PlayStation, PC, Switch

Giovedì 3 dicembre

Immortals Fenyx Rising | Xbox, PlayStation, PC, Switch

Wildfire | Xbox, Switch, PlayStation

Wonder Blade | Xbox

Per Aspera | PC

Venerdì 4 dicembre

Darq Complete Edition | Xbox, PlayStation, PC

Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva | Xbox, PC, PlayStation

Duck Life Adventure | Xbox

Guntastic | Xbox

FIFA 21 | Xbox Series X/S e PS5

JCB Pioneer Mars | Xbox

John Wick Hex | Xbox

Nine Witches Family Disruption | Xbox, PC, Switch, Playstation

Ruinverse | Xbox

Shoot 1UP DX | Xbox

Sleepin Deeply | Xbox

Steampunk Tower 2 |Xbox

Altro titolo di discreto interesse è Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva, il gioco Square Enix arriva su PC, PS4 e Xbox One nella sua edizione definitiva dopo aver debuttato su Nintendo Switch nel 2019. Infine, l'update next-gen di FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X/S, disponibile dal 4 dicembre.