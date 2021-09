Nuovi giochi in uscita: Deathloop, Kena e Hot Wheels, un settembre ricchissimo!

L'industria videoludica è ripartita con il botto dopo la pausa estiva, riversando sul mercato tantissimi nuovi videogiochi. Scopriamo assieme tutti i titoli usciti nelle recenti settimane e in arrivo entro la fine del mese di settembre.

Settembre è cominciato alla grande per gli appassionati di rally, dal momento che Nacon e KT Racing hanno pubblicato WRC 10 FIA World Rally Championship. The Medium è finalmente arrivato in versione PS5, mentre tra le produzioni più in vista non possiamo non citare Tales of Arise, NBA 2K22 e Life is Strange True Colors. C'è stato spazio anche per Encased, F.I.S.T: Forged In Shadow Torch, la riedizione di Sonic Colours Ultimate (che ha deluso su Switch) e Lost in Random.

I prossimi giorni saranno altrettanto ricchi: il 14 settembre tocca all'atteso Deathloop, nuovo immersive sim di Arkane Studios per PC e PS5, mentre il 21 settembre arriva il turno di Kena: Bridge of Spirits per PS4, PS5 e PC. Spazio poi per gli attesissimi Diablo 2 Resurrected, Death Stranding Director's Cut e Lost Judgement, fino ad arrivare al gran finale del 30 settembre con Hot Wheels Unleashed. Un mese pazzesco, vero? Potete ripassare tutte le uscite di settembre nel Video Speciale allegato in cima a questa notizia!