Nuovi giochi in uscita a dicembre 2021: è il mese di Halo Infinite e FF XIV Endwalker

Come ogni anno, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, arrivano sul mercato videoludico alcuni tra i titoli maggiormente attesi dai giocatori. Quest'anno, dicembre sarà un mese particolarmente importante per i possessori di PC Windows e console Xbox, che finalmente potranno avventurarsi nel mondo di Halo Infinite.

Dopo aver provato in anteprima la Beta multiplayer di Halo Infinite, i giocatori potranno provare la campagna single player, insieme alla versione rifinita del comparto multigiocatore online. L'8 dicembre sarà un momento storico per la saga e per tutti gli appassionati che la seguono da ormai 20 anni.

Tra le altre uscite mensili troviamo Big Brain Academy Sfida tra Menti, nuova raccolta di test ed enigmi in arrivo su Nintendo Switch il 3 dicembre. Lo stesso giorno debutterà Chorus, il nuovo sparatutto spaziale di Deep Silver. Il 7 dicembre arriverà il momento tanto atteso di Final Fantasy XIV Endwalker, la nuova gigantesca espansione dell'acclamato MMORPG di Square-Enix, ma anche quello di Life is Strange True Colors in edizione Nintendo Switch.

A seguire, avremo il ritorno di Kate Walker (questa volta affiancata da Dana Roze) con Syberia The World Before il 10 dicembre. Il 14 dicembre sarà il giorno dell'esordio di Among Us su console PlayStation e Xbox (sarà incluso al day one su Xbox Game Pass). Due giorni più tardi, il 16 dicembre, arriverà The Gunk in esclusiva su PC Windows e console Xbox Series X|S e Xbox One. Trovate un utile riepilogo di tutte le uscite di dicembre all'interno del filmato che abbiamo confezionato per voi.