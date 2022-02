Nuovi giochi in uscita a febbraio 2022: da Elden Ring a Horizon 2, si salvi chi può!

Febbraio 2022 è un mese straripante di nuove uscite, tutte attesissime: da Dying Light 2 a Elden Ring, passando per SIFU, Horizon Forbidden West, GRID Legends, Edge of Eternity, Destiny 2 La Regina dei Sussurri e tanti altri, scopriteli tutti nel nostro nuovo video.

Nel corso del mese appena iniziato, gli appassionati avranno davvero l'imbarazzo della scelta, in ragione delle innumerevoli esperienze in arrivo su tutte le piattaforme. La ricchissima tavola videoludica imbandita dalle software house di tutto il mondo ci permetterà di assaggiare i sapori speziati dell'Interregno di Elden Ring, le note agrumate dell'Ovest Proibito di Horizon Forbidden West e il piccante in salsa zombesca della Città post-apocalittica di Dying Light 2.

Chi vorrà smaltire gli eccessi di questa scorpacciata di tripla A potrà sempre cimentarsi nelle acrobazie di OlliOlli World e menare mazzate nella dimensione action di SIFU, oppure scendere in pista con gli altri piloti di GRID Legends e, a fine corsa, sfrecciare verso il Tronomondo di Savathun per dare il benservito alle schiere di mostri di Destiny 2 La Regina dei Sussurri.

Ci attende perciò un mese particolarmente intenso, come possiamo intuire scorrendo la lunga lista di titoli che trovate nel nostro nuovo video sui giochi in uscita a febbraio 2022 su PC e console. E voi, quale gioco attendete maggiormente? Fatecelo sapere con un commento.