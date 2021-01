Nuovi giochi in uscita a gennaio 2021, da Hitman 3 a The Medium

La ricchissima stagione delle festività si è conclusa, ma ciò non significa che questo mese rimarremo a bocca asciutta. Nelle prossime settimane verranno pubblicati tanti giochi per PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e Nintendo Switch, scopriamo assieme i titoli più importanti in uscita a gennaio 2021!

Tra i giochi più attesi in assoluto figura senza ombra di dubbio Hitman 3, capitolo conclusivo della nuova trilogia dedicata all'Agente 47, uno degli assassini più iconici della storia dei videogiochi. In uscita il prossimo 20 gennaio, fungerà anche da contenitore per tutti i contenuti di Hitman e Hitman 2, liberamente accessibili da tutti i possessori dei primi due episodi. Riflettori puntati anche su Cyber Shadow, action platform in stile 8-bit con protagonista un ninja solitario previsto per il 26 gennaio, e soprattutto su The Medium, horror psicologico di Bloober Team che vi catapulterà all'interno di due differenti piani dell'esistenza. Il gioco è destinato ad arrivare il 28 gennaio su PC e in esclusiva console su Xbox Series X e Series S. Sarà in Xbox Game Pass fin dal day-one.

Questi appena descritti sono solamente alcuni dei giochi in uscita a gennaio 2021. Per scoprire tutti gli altri, vi invitiamo a guardare il Video Speciale che abbiamo confezionato appositamente e allegato in cima a questa notizia.