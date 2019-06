Tutti i nuovi giochi in uscita a giugno 2019 per PS4, PC, Switch e Xbox One

Nonostante l'E3 sia ormai alle porte, e gli occhi del panorama videoludico saranno puntati sulla fiera losangelina, giugno non sarà certo un mese privo di produzioni in arrivo: passiamo in rassegna tutte le uscite più interessanti!

Nell'attesa che la prossima edizione dell'Electronic Entertainment Expo apra ufficialmente i battenti, le etichette indipendenti e le case di sviluppo più blasonate faranno a gara per conquistare un posto nella nostra routine videoludica quotidiana (ma soprattutto nel nostro portafogli) attraverso la pubblicazione di titoli che promettono di soddisfare le esigenze di tutti.

Gli appassionati di giochi di guida, ad esempio, potranno sfrecciare sui circuiti digitali di MotoGP 19, F1 2019 e Crash Team Racing Nitro-Fueled, mentre per i cultori di avventure thrilling sono previste ore ad alta tensione con i casi del Killer dell'Origami da risolvere nella versione PC di Heavy Rain e i misteri lovecraftiani da sviscerare nell'universo horror di The Sinking City. Particolarmente interessanti saranno poi le esperienze da vivere in Judgment, Bloodstained Ritual of the Night e Super Mario Maker 2.

Date perciò un'occhiata al nuovo video confezionato da Alessandro Bruni e Michele Verardi per scoprire quali sono i giochi più importanti che sono attesi al lancio nel mese di giugno 2019 su PC e console. Sulle pagine di Everyeye trovate anche il nostro sondaggio dedicato sempre ai videogiochi più attesi di giugno.