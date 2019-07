Tutti i nuovi giochi in uscita a luglio 2019 per PS4, Switch, PC e Xbox One

Luglio non è solitamente un mese ricchissimo di nuove uscite ma il 2019 sembra fare eccezione e durante il mese appena iniziato vedranno la luce titoli come Wolfenstein Youngblood, Dragon Quest Builders 2, Fire Emblem Three Houses e Marvel La Grande Alleanza 3 L'Ordine Nero, solamente per citarne alcuni.

La prima parte del mese è caratterizzata dal lancio di giochi del calibro di Final Fantasy XIV Shadowbringers, A.O.T. 2 Final Battle, Sea of Solitude, What Remains of Edith Finch per Nintendo Switch, Dr. Mario World per iOS/Android e Field of Glory Empires per PC.

Uscita Giochi Luglio 2019

2 luglio - Final Fantasy XIV Shadowbringers per PC e PS4

2 luglio - Red Faction Guerrilla Re-Mars-Tered per Nintendo Switch

4 luglio - Stranger Things 3 The Game per PC, PS4, Xbox One e Switch

4 luglio - What Remains of Edith Finch per Nintendo Switch

5 luglio - A.O.T. 2 Final Battle per PC, PS4, Xbox One e Switch

5 luglio - Sea of Solitude per PC, PS4, Xbox One e Switch

10 luglio - Dr. Mario World per iOS e Android

11 luglio - Field of Glory Empires per PC

11 luglio - Sky Children of the Light per PC e iOS

12 luglio - Dragon Quest Builders 2 per PS4 e Nintendo Switch

12 luglio - God Eater 3 per Nintendo Switch

19 luglio - Marvel La Grande Alleanza 3 L'Ordine Nero per Nintendo Switch

19 luglio - Senran Kagura Peach Ball per Nintendo Switch

25 luglio - Monster Boy and the Cursed Kingdom per PC

26 luglio - Fire Emblem Three Houses per per Nintendo Switch

26 luglio - Wolfenstein Youngblood per PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One

26 luglio - Wolfenstein Cyberpilot per PSVR e PC

27 luglio - Beyond Due Anime per PC

30 luglio - Mutant Year Zero Road to Eden per Nintendo Switch

La seconda metà di luglio invece vedrà l'arrivo di produzioni AA e AAA molto attese come Wolfenstein Youngblood, Marvel La Grande Alleanza 3 L'Ordine Nero, Fire Emblem Three Houses e Wolfenstein Cyberpilot per PlayStation VR e PC (Realtà Virtuale). Avete già deciso quali giochi comprare a luglio 2019? Fateci conoscere la vostra shopping list nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.