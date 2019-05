Tutti i nuovi giochi in uscita a maggio 2019 per PS4, PC, Switch e Xbox One

Maggio 2019 si prospetta un mese sicuramente interessante per le nuove uscite videogiochi su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, anche se non troppo ricco a livello quantitativo, le sorprese di certo non mancano...

Tra i giochi in uscita questo mese troviamo Shakedown Hawaii (sequel spirituale di Retro City Rampage), il terzo episodio di Life is Strange 2 (Wastelands), Yakuza Kiwami 2 per PC, Saints Row The Third The Full Package per Nintendo Switch, l'edizione rimasterizzata di Sniper Elite V2 e ancora A Plague Tale Innocence di Asobo Studio e RAGE 2, il frenetico shooter targato Bethesda/ID Software/Avalanche Studios.

Uscita Giochi di Maggio 2019

2 maggio - A Close to the Sun per PC

2 maggio - Giga Wrecker Alt per Nintendo Switch e Xbox One

2 maggio - The Swords of Ditto per Xbox One

3 maggio - SNK 40th Anniversary Collection per Xbox One

7 maggio - Shakedown Hawaii per PC, PS4, PS Vita e Nintendo Switch

9 maggio - Life is Strange 2 Episodio 3 Wastelands per PC, PS4 e Xbox One

9 maggio - Yakuza Kiwami 2 per PC

10 maggio - Saints Row The Third The Full Package per Nintendo Switch

14 maggio - Sniper Elite V2 Remastered perPC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

14 maggio - A Plague Tale Innocence per PS4, PC e Xbox One

14 maggio - RAGE 2 per PS4, PC e Xbox One

14 maggio - Redout per Nintendo Switch

16 maggio - Castlevania Anniversary Collection per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

21 maggio - Assassin's Creed III Remastered per Nintendo Switch

21 maggio - Everybody's Golf VR per PlayStation VR

21 maggio - Team Sonic Racing per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

21 maggio - Resident Evil HD per Nintendo Switch

21 maggio - Resident Evil Zero HD per Nintendo Switch

21 maggio - Resident Evil 4 HD per Nintendo Switch

21 maggio - Observation per PS4 e PC

23 maggio - Total War Three Kingdom per PC

23 maggio - TT Isle of Man Ride on the Edge per Nintendo Switch

23 maggio - Pathologic 2 per PC e PS4

24 maggio - Sword Art Online Hollow Realization per Nintendo Switch

28 maggio - Blood & Truth per PlayStation VR

28 maggio - Layers of Fear 2 per PC, PS4, Xbox One

28 maggio - Kingdom Come Deliverance Royal Edition per Xbox One, PC, PS4

29 maggio - Assetto Corsa Competizione per PC

29 maggio - Conan Unconquered per PC

31 maggio - Trover Saves the Universe per PlayStation VR

Particolarmente ricca la seconda metà de mese, che dal 21 maggio vede l'arrivo di giochi come Team Sonic Racing, Assassin's Creed III Remastered per Nintendo Switch, Observation, Layers of Fear 2, Assetto Corsa Competizione, Conan Unconquered, del trittico Resident Evil per Nintendo Switch (RE4 DH, Resident Evil Zero e Resident Evil HD) oltre a novità per PlayStation VR come Everybody's Gold, Trover Saves the Universe e Blood & Truth.

In apertura trovate un video che riassume in dieci minuti tutte le uscite giochi di maggio 2019 e le novità in arrivo nei prossimi trenta giorni su PS4/Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows.