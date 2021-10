Nuovi giochi in uscita a novembre 2021, da GTA Trilogy a Forza Horizon 5

Sta per cominciare il mese più caldo del 2021: in vista della stagione delle festività, novembre vedrà l'arrivo di una moltitudine di videogiochi per tutte le console. Il numero di uscite è così elevato che abbiamo ben pensato di venirvi incontro e raccogliere tutte le più importanti nel Video Speciale che potete visionare in apertura di notizia.

L'onore e l'onere di aprire la danza dei blockbuster spetterà a Call of Duty Vanguard, che si affaccerà sul mercato il 5 novembre, seguito a ruota da Jurassic World Evolution 2, Football Manager 2 e Forza Horizon 5 il 9 novembre (questi ultimi due verranno anche immediatamente aggiunti a Xbox Game Pass). Appena due giorni di pausa e toccherà a Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, anch'essa legata a doppio filo con i servizi in abbonamento di Sony e Microsoft: GTA 3 arriverà subito in PlayStation Now, mentre San Andreas approderà al lancio in Xbox Game Pass.

Dopo il detective di Baker Street, che riprenderà le sue indagini il 16 novembre in Sherlock Holmes Chapter One, il 19 novembre toccherà al ritorno di un altro franchise di successo, ossia Battlefield 2042. Fino ad ora abbiamo solamente scalfito la superfice, vi consigliamo di guardare il Video Speciale in apertura di notizia per scoprire tutti gli altri giochi in uscita a novembre 2021