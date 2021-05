Nuovi giochi in uscita: Resident Evil Village, Dragon Quest Builders 2, Skate City

Inizia una nuova settimana e come di consueto è arrivato il momento di scoprire quali sono i videogiochi in arrivo nei prossimi sette giorni. C'è ovviamente un grande protagonista che risponde al nome di Resident Evil Village ma non mancano altri titoli interessanti.

Resident Evil Village è in arrivo il 7 maggio su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia, questa settimana arrivano anche Spirits of Xanadu, Dragon Quest Builders 2 per Xbox One e Game Pass e Skate City.

Lunedì 3 maggio

Sprits of Xanadu | Switch

Martedì 4 maggio

The Colonists | PS4, Xbox One, Switch

Dragon Quest Builders 2 | Xbox One

Mercoledì 5 maggio

Nongunz Doppelganger Edition | PS4

Dull Grey | Xbox One

Almighty Kill Your Gods | PC

Distant Kingdoms | PC

Infernal Radiation | Switch

Boris The Rocket | Switch

Save Me Mr Tako Definitive Edition | Switch

2in1 - Application Driver and Serial Killer/Sniper | Switch

Giovedì 6 maggio

Raiden IV x Mikado | Switch

Skate City | PS4, Xbox One, Switch, PC

Nongunz Doppelganger Edition | Switch

Farm Manager 2021 | PC

CyberHive | Switch

Beach Bounce Remastered | Switch

Techno Tanks | Switch

Poker Pretty Girls Battle: Fantasy World Edition | Switch

My Little Fast Food Booth | Switch

Venerdì 7 maggio

Nongunz Doppelganger Edition | Xbox One, PC

Chroma Quaternion | Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Resident Evil Village | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Stadia

Flowing Lights | Xbox One

Papetura | PC, Mac

The Invisible Hand | PC

Patch Quest | PC

Total Arcade Racing | Switch

Blink Rogues

C14 Dating | Switch

Ninja Epic Adventure | Switch

Super Disc Soccer | Switch

Sweets Swap | Switch

Avete già deciso cosa comprare? La settimana è caratterizzata dal debutto di numerose produzioni indipendenti mentre il mercato dei AAA è ben coperto da Resident Evil Village, unica uscita retail dei prossimi giorni.