Ecco tutti i nuovi giochi in uscita questa settimana su PS4

Sony è formalmente assente all'E3 2019, ma visto il periodo di abbuffate per quanto riguarda gli annunci e i nuovi giochi in arrivo, non può non tener conto che l'attenzione dei giocatori in questo momento è concentrata su altro.

Ecco che dunque questa settimana è relativamente calma dal punto di vista delle uscite. Ciò nonostante, nel consueto appuntamento di The Drop, Sony ha svelato i giochi in uscita per i prossimi sette giorni sulla propria console: andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci aspetta.

Si parte con Dragon Star Varnir, JRPG che racconta le avventure di Zephy, un cacciatore di streghe la cui vita viene salvata proprio da due di esse: come funzionerà questa particolare nuova alleanza?

Horizon Shift '81 è invece uno sparatutto dal sapore piuttosto retrò, mentre The House in Fata Morgana non riguarda l'omonima canzone dei Litfiba, ma è una visual novel che spazia tra tragedia, natura umana e follia.

Queen's Quest 3: The End of Dawn racconta delle avventure di Eliana, un'apprendista alchimista che viene mandata in missione per recuperare un potente artifatto, e dovrà affrontare diversi tipi di pericoli e superare numerosi enigmi per salvare la sua città e le persone che ama.

Infine Verlet Swing è un bizzarro action in cui ci si deve districare fra carpe koi, fette di pizza e tutto il delirio che riuscite a immaginare: il personaggio infatti deve evitare tutti gli ostacoli, visto che muore al contatto con uno di essi.

Che ne pensate della selezione della settimana? C'è qualcosa che vi interessa particolarmente?