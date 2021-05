Nuovi giochi in uscita questa settimana: il grande ritorno di Mass Effect

Inizia una nuova settimana ed è tempo di spulciare la lista delle uscite videogiochi dei prossimi sette giorni. Tra tante produzioni indipendenti spicca un gradito ritorno: Mass Effect Legendary Edition, pacchetto che include la trilogia di Mass Effect in versione rimasterizzata, disponibile dal 14 maggio.

Da segnalare anche il lancio di Hood Outlaws & Legends (in versione fisica, la versione digitale è stata pubblicata il 7 maggio), Subnautica Below Zero e dell'avventura grafica Famicom Detective Club.

Lunedì 10 maggio

Hood Outlaws & Legends | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

BattleBeasts | PC

Martedì 11 maggio

Base One | PC, Mac

The Hand of Merlin | PC

Mercoledì 12 maggio

Rift Racoon | Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Retro Machina | PS4, Xbox One, Switch, PC

Jin Conception | Switch, PC

Fire Ungh's Quest | Switch

Huntdown | PC, Mac

Giovedì 13 maggio

RWBY: Grimm Eclipse | Switch

Space Commander War and Trade | Switch

Lost Ruins | PC

Exodemon | Switch

Sunblaze | Switch, PC, Mac

Death Crown | PS4, Xbox One, Switch

Fantasy Tavern Sextet Vol. 3 Postlude Days | PC

GetsuFumaDen Undying Moon | PC

Connection reHaunted | Switch

Rise Eterna | Switch

Taxi Driver Simulation | Switch

Solitaire Card Games | Switch

Super Shape Shooter | Switch

Hundred Days - Winemaking Simulator | PC, Mac

Before We Leave | PC

Venerdì 14 maggio

Mass Effect Legendary Edition | PS4, Xbox One, PC

Subnautica Below Zero | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Karma. Incarnation 1 | Xbox One

Exodemon | Xbox One

Rabisco+ | Switch

Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind | Switch

#Wish Travel, Super Puzzles Dream | Switch

Instant Sports Tennis | Switch

#1 Anagrams | Switch

Bounce Mania | Switch

Famicom Detective Club The Missin Heir | Switch

Subnautica | Switch

Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti. L'uscita più calda della settimana è senza dubbio quella di Mass Effect Legendary Edition, la serie BioWare torna in versione rimasterizzata (con tutti i DLC) con l'obiettivo di riportare l'attenzione sulla serie in vista dell'uscita del prossimo episodio, dopo la tiepida accoglienza riservata a Mass Effect Andromeda.