Nuovi giochi: tutte le uscite di ottobre 2019 per PS4, Xbox One, Switch e PC

Ottobre è da sempre un mese ricchissimo di nuove uscite giochi e ottobre 2019 non fa eccezione grazie all'arrivo di titoli AAA molto attesi come Destiny 2 Ombre dal Profondo, Ghost Recon Breakpoint e Luigi's Mansion 3, solamente per citarne alcuni.

Il calendario uscite giochi ottobre 2019 inizia oggi con l'arrivo di Ombre dal Profondo (nuova espansione di Destiny 2) e Una Nuova Luce, la versione Free to Play dello shooter Bungie. Il 4 ottobre arrivano Ghost Recon Breakpoint e Ghostbusters The Video Game Remastered mentre la prossima settimana vedranno la luce Indivisible, Concrete Genie, Yooka-Laylee and the Impossibile Lair e GRID.

Uscite giochi ottobre 2019

Destiny 2 Ombre dal Profondo - 1 ottobre (PC, PS4, Xbox One)

Destiny 2 Una Nuova Luce - 1 ottobre (PC, PS4, Xbox One)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint - 4 ottobre (PS4, PC, Xbox One)

Ghostbusters The Video Game Remastered - 4 ottobre (PC, Switch, PS4, Xbox One)

John Wick Hex - 8 ottobre (PC)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair - 8 ottobre (PS4, Switch, PC, Xbox)

Concrete Genie - 9 ottobre (PS4/PSVR)

Indivisible - 11 ottobre (Xbox, PC, Nintendo Switch, PS4)

GRID - 11 ottobre (PS4, Xbox, PC)

Age of Empires II Definitive Edition - 14 (PC)

Overwatch Legendary Edition - 15 ottobre (Nintendo Switch)

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition - 15 ottobre (Nintendo Switch)

Little Town Hero - 16 ottobre (Nintendo Switch)

Ring Fit Adventure - 18 ottobre (Nintendo Switch)

The Outer Worlds - 25 ottobre (Switch, PC, PS4, Xbox One)

MediEvil - 25 ottobre (PS4)

Call of Duty Modern Warfare - 25 ottobre (PC, PS4, Xbox One)

Afterparty - 29 ottobre (PC, Xbox One)

Luigi's Mansion 3 - 31 ottobre (Nintendo Switch)

La fine del mese riserva altre sorprese con The Outer Worlds, MediEvil e Call of Duty Modern Warfare (tutti e tre in uscita il 25 ottobre) fino all'arrivo di Luigi's Mansion 3 il 31 ottobre, giusto in tempo per Halloween. Su Everyeye.it trovate l'elenco completo delle novità PS4/Xbox di ottobre 2019, le uscite PC di ottobre e tutti i nuovi giochi Nintendo Switch in uscita durante il mese appena iniziato.