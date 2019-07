Nuovi giochi: le uscite della settimana per PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch

La settimana appena iniziata non si prospetta particolarmente ricca di novità per quanto riguarda le nuove uscite videogiochi, anche se non mancano titoli interessanti in arrivo, specialmente su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Tra le uscite di rilievo della settimana che va dall'8 al 13 luglio 2019 citiamo They Are Billions per PS4, Senran Kagura Peach Ball per Nintendo Switch, Dr. Mario World per iOS e Android, God Eater 3 per Nintendo Switch e Dragon Quest Builders 2 (PS4 e Switch).

Lunedì 8 luglio

Square Norm - PC

Detonation - PC

Life ed - PC

Arcade Simulator - PC

Cooking Trip: Back On The Road - PC

Martedì 9 luglio

Bear With Me The Complete Collection - PS4, Xbox One, Switch, PC

They Are Billions - PS4

Umihara Kawase Fresh! - Switch

Senran Kagura Peach Ball - Switch

Keika A Puzzle Adventure - PC

Sinners - PC

Adventures Of Isabelle Fine: Murder On Rails - PC

Master Of The Forbidden Sea - PC

OldWar 2 - PC

Hyperlight Ultimate - Switch

Mercoledì 10 luglio

SolSerpah - PS4, Xbox One, Switch, PC

Doughlings Invasion - Xbox One

Grass Cutter Mutated Lawns - Xbox One, Switch

Emoji Charades - PC

Godhood - PC, Mac

Dr. Mario World - Android, iOS

Giovedì 11 luglio

Tiny Metal: Full Metal Rumble - Switch, PC

Blazing Chrome - PS4, Xbox One, Switch, PC

Eagle Island - Switch, PC, Mac

Red Hot Vengeance - PC

Skulls Of The Shogun: Bone-A-Fide Edition - Switch

Professor Lupo And His Horrible Pets - Switch

Doodle God: Crime City - Switch

Nelly Cootalot: The Fowl Feet - Switch

Dead In Vinland True Viking Edition - Switch

Metaloid Origin - Switch

Wayout - Switch

Vektor Wars - Switch

Psyvariar Delta - Switch

Venerdì 12 luglio

Dragon Quest Builders 2 - PS4, Switch

Lethal League Blaze - PS4, Xbox One, Switch

Aggelos - PS4, Xbox One

God Eater 3 - Switch

Streets Of Rogue - Xbox One

1000$ - PC

Poly Mole - PC, Mac

Neon Slashers - PC

Royal Life Hard To Be Queen - PC

Spy Tactics - PC, Mac

Isotiles 2 - PC, Mac

Super Mutant Alien Assault - Switch

Mad Bullets - Switch

Distrust - Switch

Sabato 13 luglio

Bepuzzled Jigsaw Puzzle Aquatic - PC

Spazio a tante produzioni indipendenti che si contendono un posto al sole in questa caldissima estate mentre per nuovi giochi AAA e AA di rilievo dovremo attendere la fine del mese con l'arrivo di Marvel La Grande Alleanza 3, Fire Emblem Three Houses e Wolfenstein Youngblood.