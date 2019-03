Nuovi indizi da Gearbox: in arrivo Borderlands 2 su Nintendo Switch?

Sono giorni di fuoco per Gearbox Software, visto che gli sviluppatori stanno continuando a lanciare indizi sui prossimi prodotti in arrivo sul proprio account ufficiale Twitter. Stavolta è un'immagine pixellata a scatenare le fantasie dei fan.

Come sappiamo infatti, Gearbox terrà un panel al prossimo PAX East previsto per il 28 Marzo, durante il quale ha promesso tanti annunci e reveal di prodotti completamente nuovi. Nei giorni scorsi su Twitter, la software house aveva diffuso quello che sembrava un chiaro rimando a Borderlands 3.

Poi era stata la volta di un'altra immagine, un indizio di quella che sembra proprio essere una potenziale nuova IP di Gearbox. L'ultimo tease in ordine di tempo è invece piuttosto particolare. L'immagine in questione, che potete vedere come di consueto in calce alla news, raffigura chiaramente Borderlands 2, uno dei loro prodotti più apprezzati: nella foto si riconosce infatti il personaggio di Maya e anche l'ambientazione lascia ben pochi dubbi a riguardo.

La foto però è totalmente pixellata. Cosa starà a significare? In molti puntano su un imminente annuncio relativo a Borderlands 2, o addirittura la Handsome Collection su Nintendo Switch. In fondo si tratta di un titolo chiesto a gran voce dai fan, e che è già stato realizzato anche su PlayStation Vita, per cui una versione sulla console ibrida della Grande N non dovrebbe chiedere enormi sforzi.

Si tratta però ovviamente soltanto di speculazioni, per cui prendete la news col proverbiale grano salis. Tuttavia al PAX East non manca molto, per cui la nostra curiosità sarà saziata a breve. A voi farebbe piacere una versione Nintendo Switch di Borderlands 2?