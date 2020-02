Nuovi indizi sulla modalità Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare da Infinity Ward

La modalità Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare è diventata ormai il segreto di Pulcinella: tutti sappiamo che arriverà, ma manca ancora l'annuncio ufficiale. Nel frattempo, Infinity Ward si diverte a stuzzicare gli utenti del gioco, lanciando indizi su indizi.

Sembra piuttosto chiaro ad esempio, che c'entrerà qualcosa il gas. Già il filmato della Stagione 2 mostrava un cerchio di gas che si restringeva sempre di più, ed ora il negozio in-game è stato aggiornato con un nuovo set di bundle, uno dei quali si riferisce ad un "Toxic Event".

Costa 1500 COD Points (circa 15 euro) ed include una blueprint per il fucile di precisione AX-40, una per la pistola M1911, un ciondolo e un emblema per il già citato Toxic Event, appunto. Come si può vedere dall'illustrazione che trovate all'interno della news, viene mostrato un anello di gas che circonda una città. Ennesimo riferimento a Warzone?

Come saprete infatti, nei Battle Royale la mappa si restringe sempre di più col passare del tempo. Il gas potrebbe essere il pretesto per la riduzione della zona di guerra, in questo caso.

Per il momento in ogni caso non ci resta che attendere. Stando alle ultime voci, la modalità Battle Royale di Call of Duty dovrebbe arrivare a Marzo, per cui non dovrebbe mancare molto al reveal.