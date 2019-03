Nuovi indizi sulla versione fisica di Dragon's Dogma Dark Arisen per Switch

Già quando è stato annunciato Dragon's Dogma: Dark Arisen per Nintendo Switch aveva destato la curiosità di tutti i fan della saga, che erano però rimasti un po' delusi dopo le dichiarazioni di Capcom secondo cui non ci sarabbe stata una sua versione retail in Europa.

Capcom ha infatti deciso di produrre un'edizione fisica del gioco solamente in Giappone, dove il titolo ha ovviamente una grandissima fanbase saldamente installata. C'è però una speranza per i giocatori occidentali.

Già un po' di tempo fa erano comparsi alcuni rumor su una versione fisica di Dragon's Dogma Dark Arisen per gli Stati Uniti, nella divisione nordamericana del colosso Amazon. Adesso, il retailer polacco Ultima, ha aggiornato i propri listini, rendendo disponibile per il pre-order proprio l'edizione retail del videogame di Capcom, con tanto di immagine di copertina, completa addirittura di logo dell'ente per la valutazione dei videogame, PEGI-18.

Che la software house abbia cambiato idea? Lo scopriremo probabilmente nei prossimi mesi, nel frattempo prendete la news per quello che è: un rumor.

In attesa di un eventuale annuncio o smentita, date un'occhiata alle ultime immagini di Dragon's Dogma Dark Arisen per la console ibrida di casa Nintendo. A voi farebbe piacere comprare il gioco in versione retail? Quanto attendete il ritorno del titolo Capcom?