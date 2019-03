Nuovi indizi su Wolfenstein Youngblood da un misterioso teaser di Bethesda

I curatori dei canali social di Bethesda ci catapultano nella dimensione distopica di Wolfenstein con un nuovo teaser di Youngblood che mostra il volto di BJ Blazkowicz per preannunciare l'arrivo di importanti novità su questa attesa avventura cooperativa legata a doppio filo agli eventi narrati in The New Colossus.

Dalle pagine del profilo Twitter della serie di Wolfenstein, i ragazzi di Bethesda hanno infatti condiviso una gif che mostra il riconoscibilissimo faccione di BJ su quello che ha tutta l'aria di somigliare allo schermo di un computer degli anni '80, con la scritta lampeggiante "Location: Unknown" a suggerire allo spettatore che presto riceveremo ulteriori informazioni.

Il teaser in questione, logicamente, non può che ricondurci alle atmosfere del progetto di Youngblood annunciato durante l'E3 2018 e ambientato in una distopica Parigi degli anni '80 collocata nel cuore dell'impero nazista. La campagna principale di Wolfenstein Youngblood ci farà indossare i panni dei figli del leggendario BJ per vivere un'esperienza cooperativa che si preannuncia adrenalinica e dalla narrazione matura.

Maggiori dettagli su Wolfenstein Youngblood, con ogni probabilità, verranno condivisi da Bethesda nel corso del PAX East 2019 che avrà inizio domani, 28 marzo. In ogni caso, Youngblood è atteso in uscita per quest'anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch come titolo a se stante che non richiederà l'acquisto di Wolfenstein The New Colossus.