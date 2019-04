Sono arrivati nuovi interessanti rumor su Star Wars: Jedi Fallen Order, l'attesissimo nuovo titolo di Respawn ambientato nella Galassia Lontana Lontana. Le voci arrivano dal forum di ResetEra mentre ci avviciniamo al reveal ufficiale del gioco.

Il nuovo Star Wars sarà svelato il 13 Aprile durante la Star Wars Celebration, e sembra siano arrivate alcune anticipazioni proprio da un utente del forum conosciuto come Nightlife. Stando a quanto riportato, il gioco sarà piuttosto lineare, anche se non c'è da aspettarsi una struttura troppo semplice "a corridoi".

Fallen Order dovrebbe ispirarsi a Star Wars: The Force Unleashed, Jedi Knight e Uncharted, quindi potrebbe avere meccaniche di esplorazione e shooting piuttosto affini a quelle viste in tali titoli, e sarà "molto più lungo di cinque ore", di cui si parlava qualche tempo fa. Sarà dunque un gioco action, ma non di quelli da completare nel giro di un weekend.

Il protagonista dovrebbe essere pre-impostato, quindi non potremo creare il nostro personaggio personalizzato, e si dice sia basato sull'attore Cameron Monaghan (Gotham, Shameless).

Ad aggiungere ulteriore pepe, c'è il fatto che il sito ufficiale del videogame è stato ultimamente aggiornato, rivelando anche il logo del gioco.

Alcuni dettagli su Star Wars: Jedi Fallen Order erano già stati svelati in passato dalla stessa Respawn. Insomma, ci siamo quasi. Che ne pensate delle voci emerse finora? Cosa vi aspettate dal videogame?