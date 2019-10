I nuovi Joy-Con Blu/Giallo e Viola/Arancione per Nintendo Switch sono disponibili

Svelate per la prima volta lo scorso luglio a pochi giorni di distanza dall'annuncio di Nintendo Switch Lite, le nuove edizioni dei Joy-Con per la console ibrida sono finalmente disponibili all'acquisto.

Stiamo parlando di due nuove coppie di controller, che differiscono per le colorazioni impiegate. Il primo set include il Joy-Con sinistro Viola Neon e il destro Arancione Neon. Il secondo, invece, presenta il Joy-Con sinistro Blu Neon e il destro Giallo Neon. Potete osservarli nel dettaglio nelle immagini allegate a questa notizia. Il prezzo ufficiale di vendita al pubblico, esattamente per le altre versioni dei Joy-Con già in commercio (Rosso/Blu, Verde/Rosa e Grigio), è di 79,99 euro a coppia.

Cosa ve ne pare delle nuove colorazioni messe a punto da Nintendo? A proposito di colorazioni speciali, ne approfittiamo per ricordarvi che in contemporanea con il lancio diverrà messa in commercio Nintendo Switch Lite - Zacian & Zazamenta Edition al prezzo di 229,98 euro, caratterizzata da una colorazione grigia della scocca, blu per i pulsanti a sinistra e magenta per quelli a destra.