Nuovi leak di Apex Legends, in arrivo una modalità da Call of Duty?

Apex Legends, che ha registrato un nuovo record di giocatori su Steam durante la Season 14, potrebbe accogliere una famosa modalità di Call of Duty, stando ai più recenti leak in circolo su Twitter.

Il leak arriva dall'utente HYPERMYST, il quale ha confermato, tramite il proprio profilo, che la modalità Gun Game potrebbe presto arrivare su Apex Legends. Per chi non la conoscesse, la modalità Gun Game prevede che un gruppo di sei giocatori si affronti in un 'tutti contro tutti' dove si parte con le stesse armi e se ne ricevono di nuove a suon di kill. Ma in Apex ci sarà una novità.

Sembra infatti che la modalità Gun Game di Apex Legends sarà organizzata a squadre, un elemento che la rende molto diversa dalla sua controparte targata Activision.

Come dicevamo, la nuova stagione di Apex Legends sta registrando numeri importanti, grazie anche all'introduzione di una nuova leggenda, Vantage, un abile cecchino accompagnato da un pipistrello che la assiste in battaglia.

E se lato contenuti tutto procede, è il matchmaking di Apex Legends ad aver creato malcontento ultimamente. Diversi giocatori si sono infatti lamentati delle scarse funzionalità di accoppiamento del gioco, che hanno permesso a cheater e utenti boostati di scalare le classifiche a causa dei requisiti di accesso per le classificate, considerati troppo bassi. La questione continua a tenere banco, ma gli sviluppatori non hanno ancora commentato la questione.