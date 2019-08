Nuovi leak di Bully 2: spunta online la seconda immagine della mappa

Dalle pagine del forum di Reddit, l'utente conosciuto come zuke2000 afferma di aver ricevuto da una fonte non meglio specificata una foto che ritrarrebbe una porzione della mappa di Bully 2 o di quello che, secondo i rumor circolati in rete in questi mesi, dovrebbe essere il prossimo kolossal di Rockstar Games.

L'immagine offertaci dal redditor è piuttosto sgranata e non rivela ulteriori dettagli sul progetto: le uniche considerazioni che possiamo fare su questa foto sono quelle riguardanti le forti somiglianze con l'altra foto leak della mappa di Bully 2, un elemento che ci induce a credere che la fonte (rigorosamente anonima) di tali indiscrezioni sia la medesima.

A prescindere dalla veridicità o meno di questi scatti, sui quali la stessa community di Reddit nutre dei seri dubbi, il crescente numero di voci di corridoio riguardanti Bully 2 non possono che alimentare le speranze di chi crede nell'imminente annuncio del sequel di Canis Canem Edit, o anche "solo" di una sua versione rimasterizzata.

Come spesso avviene in queste circostanze, quindi, vi invitiamo a prendere con le dovute cautele questi rumor e di considerarli in quanto tali, ossia delle supposizioni basate su indiscrezioni che potrebbero non aver alcun riscontro nella realtà. Nella speranza di capire al più presto quali possano essere le reali probabilità del ritorno di questa iconica serie targata Rockstar, vi invitiamo a leggere l'approfondimento di Gabriele Carollo su cosa vorremmo vedere in Bully 2, un titolo che, qualora fosse davvero già in sviluppo, potrebbe vedere la luce su PC, PS4, Xbox One e, perchè no, su PS5 e Xbox Scarlett.