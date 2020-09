Nuovi marchi registrati: Konami rinnova Zone of the Enders, Nintendo registra Ink You Up

Dalle pagine di Gematsu scopriamo una nuova serie di marchi registrati da alcuni publisher come Konami, SEGA, Nintendo e Square Enix, tra questi anche il rinnovo del nome Zone of the Enders.

Nello specifico il 3 settembre Konami ha registrato il marchio Zone of the Enders in Europa mentre in Giappone sono presenti due registrazioni diverse effettuate il 24 agosto, una legata al nome Z.O.E. e una a Zone of the Enders. Che Konami stia pensando di riportare in vita la serie dopo Zone of the Enders The 2nd Runner MARS uscito nel 2018?

Altri trademark registrati includono Gladiux da parte di Acquire, Smile Mashimashi da parte di Bandai Namco Entertainment, Ink You Up di Nintendo, ALLS HX OP di SEGA e ben quattro marchi depositati da Square Enix Japan: Collection of Saga Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend, SaGa e SaGa Series.

Particolarmente interessante Ink You Up, nome che sembra essere legato a Splatoon, che possa essere questo il sottotitolo di Splatoon 3 o magari il titolo di una nuova espansione di Splatoon 2? Le possibilità sono certamente elevate dal momento che la serie ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica dal suo debutto su Wii U nel 2015.