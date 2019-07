Ecco i nuovi oggetti in vendita con l'aggiornamento del negozio di Fortnite

È in arrivo come di consueto il quotidiano aggiornamento del negozio di Fortnite, che porta con sé diverse novità a livello di skin e oggetti cosmetici per il celebre Battle Royale di Epic Games. Vediamo insieme cosa c'è in vendita oggi nello shop online del gioco.

Partiamo dalle skin, visto che oggi ce ne sono ben tre: si tratta di Luminous e Shadow Ops, entrambe di rarità epica, e dunque in vendita al prezzo di 1500 V-Bucks, e Dream, rara da 1200 V-Bucks. Il glider di oggi è l'Arcana, epico da 1200 V-Bucks, e il piccone e l'Astral Axe. A completare il quadro c'è la copertura Shard Break, da 500 V-Bucks.

Per quanto riguarda le Daily Sales troviamo invece altre due skin, come l'epica Noir e la non comune Munitions Major. Presente anche il piccone Spectre e il glider Stealth, e le emote Slap Happy e Waterworks.

Anche per oggi dunque gli oggetti in vendita sono tanti e interessanti: avete già pensato a come spendere i vostri sudati V-Bucks? Per quanto riguarda le ultime novità in-game, nella giornata di oggi arriverà la patch 9.41 di Fortnite. Il battle royale infine è stato omaggiato da un video celebrativo in occasione dei due anni di Fortnite.