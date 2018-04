Nuovi personaggi per One Piece World Seeker e data di uscita per One Piece Grand Cruise

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi che il Germa 66 e la Vinsmoke Family saranno presenti come personaggi in One Piece World Seeker e che One Piece Grand Cruise sarà disponibile per PlayStation VR dal 22 maggio 2018.

Il Germa 66 e la Vinsmoke Family approdano su Jail Island! Ichiji, il fratello più vecchio dei Vinsmoke è un combattente che usa il potere del Fuoco. Niji, lancia attacchi velocissimi ricoprendosi il corpo con l’elettricità. Yonji, il più giovane dei fratelli, cerca di abbattere Luffy usando il vento. I 3 fratelli sono pronti per sfidare Luffy!

One Piece World Seeker sarà disponibile nel 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC come parte del One Piece Big Projects. One Piece Grand Cruise sarà disponibile in esclusiva per PlayStation VR dal 22 maggio 2018.