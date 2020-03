Nuovi remake e remaster in arrivo su Switch, Panzer Dragoon disponibile da oggi

Oltre a Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch si prepara ad ospitare una nuova serie di remake e remaster, alcuni già noti e altri appena annunciati nel Direct Mini del 26 marzo.

Viene confermato l'arrivo di Panzer Dragoon Remake, disponibile da oggi su Nintendo eShop in esclusiva temporale su console, inoltre sempre a partire da oggi è possibile scaricare Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Burnout Paradise Remastered arriverà nel corso del 2020 e presenterà gli stessi contenuti già visti sulle altre piattaforme, annunciato anche King's Bounty II (disponibile dal 27 maggio), Catherine Full Body (in uscita il 7 luglio) e Star Wars Episode I Racer, ancora privo di una data di uscita.

Da segnalare anche l'arrivo di nuovi giochi 2K Games per Nintendo Switch tra cui BioShock The Collection (raccolta completa e singoli titoli), XCOM 2 Collection e Borderlands Collection, pacchetto che include Borderlands, Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel.

Una serie di riedizioni, porting e remake che andranno ad arricchire il catalogo Nintendo Switch nei prossimi mesi, sin da subito nel caso di Panzer Dragoon Remake, ora disponibile per il download da eShop.