Nuovo rinvio per ATARI VCS, arriverà alla fine del 2019

ATARI ha annunciato un rinvio per il lancio del VCS: la nuova console non arriverà in primavera come inizialmente previsto ma vedrà la luce solamente alla fine del 2019, probabilmente in tempo per la stagione natalizia.

L'obiettivo di ATARI è quello di migliorare le specifiche tecniche della console, che attualmente prevedono un processore AMD Ryzen e una GPU Vega non definite. La compagnia vuole comunque lanciare sul mercato una macchina più performante, da qui la necessità di rivedere le specifiche non solo in ambito gaming ma anche per il supporto ai contenuti video 4K in streaming.

Altri dettagli su ATARI VCS non sono noti, la compagnia è già al lavoro su alcuni giochi per questa nuova piattaforma mentre non è chiaro se anche sviluppatori e publisher di terze parti siano intenzionati a supportare il nuovo VCS.

Per ATARI la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente con l'arrivo di Google Yeti, anche Big G vuole investire nel settore dei videogiochi e delle console, l'arrivo di Yeti potrebbe oscurare il ritorno del VCS...