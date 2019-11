Nuovi rumor su Assassin's Creed Kingdom/Ragnarok: mappa di gioco, ambientazione e quest

Mentre Assassin's Creed 2 festeggia il decimo anniversario, trovano diffusione nuove voci di corridoio su quello che sarà il futuro della celebre serie videoludica targata Ubisoft.

Sulle pagine del forum Reddit hanno infatti attirato l'attenzione della community nuovi rumor, originatisi da un presunto sviluppatore. I dettagli riportati riguardano diversi possibili aspetti del chiacchierato Assassin's Creed: Ragnarok/Assassin's Creed: Kingdom. Tra questi ultimi, indiscrezioni su ambientazione, aree esplorabili e quest presenti all'interno del mondo di gioco.

Secondo quanto riportato dal rumor, le vicende narrate sarebbero ambientate nelle fasi iniziali dell'XI secolo. I giocatori vestirebbero i panni di un protagonista maschile, nello specifico un Vichingo di origini danesi: sarebbe assente la possibilità di optare per una protagonista femminile. Gli Stati inclusi all'interno della mappa di gioco sarebbero molteplici: l'indiscrezione cita espressamente Danimarca, Svezia meridionale, Norvegia e parti di Inghilterra ed Irlanda. Il rumor offre alcuni presunti esempi delle quest disponibili all'interno del gioco. Nell'area irlandese, ad esempio, la ricerca di un bambino scomparso in un pozzo si evolverebbe in un mistero collegato alla mitologia celtica. In Norvegia, invece, l'ascesa di una montagna da parte del protagonista porterebbe all'apparizione di Odino in persona.



Recentemente, hanno trovato diffusione ulteriori rumor legati a caratteristiche e reveal di Assassin's Creed Ragnarok. Per scoprire se le numerosi voci di corridoio legate al prossimo capitolo della serie hanno o meno un fondo di verità, non ci resta che attendere eventuali notizie ufficiali da parte di Ubisoft!