Nuovi rumor su Bully 2: arriva nel 2020 e sarà cross-gen?

Nonostante non sia mai stato annunciato da Rockstar Games, Bully 2 rimane uno dei titoli più attesi dai fan. L'amore nei confronti del primo capitolo e la continua crescita della software house che è sempre più garanzia di qualità, fa sì che il gioco sia in cima alla lista dei desideri di molti giocatori.

Non sorprende dunque la quantità di rumor a riguardo che periodicamente invade la rete. L'ultimo in ordine di tempo arriva dallo youtuber SWEGTA, che cita un insider legato a Rockstar stessa. SWEGTA si è dimostrato più volte affidabile in passato ed è uno dei maggiori "informatori" su Bully 2, per cui nonostante il proverbiale grano salis con cui va preso anche questo rumor, è lecito concedergli almeno il beneficio del dubbio.

Stando alle informazioni dello youtuber, Bully 2 esiste ed è in lavorazione, e non dovrebbe nemmeno mancare troppo al suo arrivo. Si parla infatti del 2020 inoltrato, e della possibilità che il videogame sia cross-gen, e che esca dunque anche su PS5 e Xbox Scarlett, oltre che su PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non si è fatta però menzione di una versione PC.

Se dovesse davvero essere confermata una data del genere, non mancherebbe molto nemmeno al reveal del gioco, che potrebbe dunque avvenire magari al termine dell'estate. Voi che ne pensate? Cosa c'è da aspettarsi per Bully 2 secondo voi? Lo vedreste bene come titolo di lancio per le console next-gen?