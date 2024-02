Nuovi rumor sul futuro della divisione gaming di Microsoft: ogni schermo sarà una Xbox?

Nel corso della serata stanno diffondendosi a macchia d'olio le possibili dichiarazioni fatte da Sarah Bond in occasione di un incontro con i dipendenti Microsoft, lo stesso al quale avrebbe preso parte anche Phil Spencer.

Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe del medesimo incontro durante il quale il numero uno di Xbox avrebbe rassicurato i dipendenti sull'arrivo di nuove console in futuro. Stando a quanto dichiarato sul portale Inverse, anche Sarah Bond sarebbe intervenuta nel corso dell'incontro e avrebbe parlato del futuro della divisione gaming del colosso di Redmond.

L'affermazione che più ha colpito i videogiocatori di tutto il mondo è la seguente: "Ogni schermo è una Xbox". Per quanto breve e concisa, questa frase lascia intendere perfettamente quale sia la strategia di Microsoft per il futuro, visto che tra Xbox Cloud Gaming e l'arrivo delle esclusive sulle altre piattaforme si ritroverebbe a colonizzare qualsiasi dispositivo in un modo o nell'altro.

Ovviamente non possiamo avere alcun tipo di conferma sul fatto che il presidente di Xbox abbia fatto questa dichiarazione e per scoprire davvero come cambieranno le cose bisognerà attendere le ore 21:00 di domani, giovedì 15 febbraio 2024, quando verrà pubblicato un podcast dedicato proprio al futuro di Xbox.

