Nuovi rumor sul coinvolgimento di Stefanie Joosten (Quiet di MGS V) in Death Stranding

Stefanie Joosten sarà in? L'attrice ha più volte smentito la sua partecipazione al nuovo gioco dima vari indizi farebbero pensare al contrario, tra cui varie foto che la ritraggono negli studi di. Oggi un nuovo tassello si aggiungo a questo intricato rompicapo.

Sul suo profilo Twitter, la Joosten (celebre tra i giocatori per il ruolo di Quiet in Metal Gear Solid V The Phantom Pain) ha pubblicato alcune foto che ritraggono una spiaggia e un cielo tempestoso, nelle immagini pubblicate è facile riconoscere toni oscuri simili a quelli del primo trailer di Death Stranding.

Potrebbe trattarsi di un piccolo inizio o magari di immagini assolutamente non collegate all'eventuale partecipazione di Stefanie in Death Stranding. Per il momento Hideo Kojima, l'attrice ed il suo staff hanno più volte negato un qualsiasi coinvolgimento di Stefanie nel progetto, vedremo come si evolverà la vicenda...