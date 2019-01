Nuovi rumor sul possibile lancio di The Last of Us 2 nel 2019

Quando uscirà The Last of Us 2? C'è chi ipotizza nel 2019 e chi invece pensa ad un lancio previsto per il 2020 o 2021, non solo su PlayStation 4 ma anche su PS5. Intanto, emergono nuovi rumor sul possibile anno di uscita...

Alanah Pearce, ex conduttrice di IGN USA, ha risposto ad alcune domande su Twitter confermando al 100% che The Last of Us 2 uscirà nel 2019, notizia che le sarebbe stata riferita e più volte confermata da diversi addetti ai lavori. La presentatrice, poco dopo, ha cancellato tutti i messaggi sull'argomento dal suo profilo Twitter.

La cancellazione dei Tweet farebbe pensare ad un possibile errore oppure al reveal di informazioni ancora top secret, in ogni caso su Reddit sono comparsi gli screenshot dei messaggi che confermano quanto riferito da Alanah Pearce.

Al momento The Last of Us Part 2 è ancora privo di una finestra di lancio ufficiale, alcuni rumor diffusi nelle scorse settimane avevano fatto pensare a marzo 2019 come mese di pubblicazione ma questa ipotesi appare oggi al 100% improbabile.