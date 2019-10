Nuovi rumor su TimeSplitters 4: sarà presentato nel 2020?

Uno dei videogiochi sopiti ormai da tempo, ma ciò nonostante più attesi dai fan è sicuramente TimeSplitters 4, il mai annunciato nuovo capitolo della saga iniziata nel 2000 su PlayStation 2 e che ha divertito i giocatori per anni, prima di sparire nell'oblio.

Questa mattina però potrebbe essere arrivata una svolta: sta infatti cominciando a diffondersi un rumor su Dead Island 2, ma che riguarderebbe proprio il quarto episodio di TimeSplitters di rimando.

Lo sviluppo infatti, stando a quanto riportato, sarebbe stato affidato a Dambuster Studios, che però sarebbe al lavoro attualmente proprio su Dead Island 2, e starebbe pianificando un annuncio durante l'E3 2020.

La fonte scrive: "Potrebbe essere cosa già nota, ma Dambuster Studios, gli sviluppatori al lavoro su Dead Island 2, sono nelle prime fasi di sviluppo di TimeSplitters 4. Non so molto altro, oltre al fatto che siano ancora alle fasi iniziali, ma dovrebbero avere già delle build giocabili. Uscirà dopo Dead Island 2, che a proposito, aspettatevi che sarà rivelato all'E3 2020".

Insomma, il progetto principale su cui sarebbero al lavoro gli sviluppatori resta Dead Island 2, ma chi fosse tra i tanti fan in attesa di un eventuale ritorno di TimeSplitters, da oggi ha un motivo in più per poterci sperare.