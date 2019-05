Nuovi rumor su Xbox all'E3: Halo Infinite, Ninja Theory, Rare e Forza Horizon 4

Oltre ad aver rivelato che Xbox Scarlett potrebbe accogliere solo giochi cross-gen durante i primi due anni del suo ciclo vitale, Jez Corden di Windows Central non ha mancato di lanciare qualche nuova indiscrezione in vista dell'attesissima conferenza E3 di Microsoft.

In occasione della fiera losangelina, sono in tanti ad aspettarsi l'annuncio del nuovo gioco di Ninja Theory, ormai entrata da alcuni mesi a far parte in pianta stabile degli studi first party di Microsoft. Stando a quanto riferisce Corden, la software house si allontanerà dal sentiero del single player intrapreso con Hellblade: Senua's Sacrifice per sperimentare nell'ambito del multiplayer. Corden, nello specifico, parla di un titolo nello stile di Absolver e For Honor: staremo a vedere se sarà annunciato all'E3.

Anche Rare sembrerebbe essere all'opera su un nuovo progetto multiplayer online, e pare improbabile (ma non impossibile) che la compagnia sia parallelamente impegnata nei revival di franchise come Banjo Kazooie o Conker.

Per quanto riguarda Halo Infinite, uno dei titoli più attesi in assoluto in fiera, Corden ha precisato che i tanto rumoreggiati elementi da RPG non saranno poi così marcati nella nuova opera di 343 Industries. I giocatori, insomma, non devono aspettarsi di grindare per aumentare le proprie statistiche, o di avere a che fare con altre meccaniche ad appannaggio del genere ruolistico più puro.

Microsoft dovrebbe inoltre approfittare dell'occasione per annunciare la nuova espansione di Forza Horizon 4, che a quanto pare non si baserà su una nuova location, bensì su una partnership stretta con una o più case automobilistiche.

Infine, Corden si dice scettico riguardo alle possibili nuove acquisizioni di studi come Asobo, IO Interactive, Relic e Crytek: i rumor apparsi in rete fino ad oggi non sono sembrati abbastanza fondati, secondo l'editore di Windows Central.