Nuovi rumor su Xbox Scarlett: emergono dettagli su 'Dante', presunto DevKit di 'Anaconda'

Da ormai parecchio tempo, la Community videoludica si interroga in merito alle caratteristiche e al periodo di presentazione della prossima generazione di console della Casa di Redmond.

Piuttosto numerosi sono stati recentemente i rumor sulle specifiche di Xbox Scarlett, nome in codice dietro il quale diverse voci di corridoio indicherebbero la presenza di non una, ma ben due diverse console, dai nomi in codice "Lockhart" e "Anaconda". Quest'ultima sarebbe caratterizzata da un hardware di fascia alta e rappresenterebbe, sempre secondo i rumor, il successore spirituale di Xbox One X. Proprio Anaconda è stata recentemente interessata da nuovi, presunti leak.

In particolare, oggetto di questi ultimi sarebbe il DevKit di Anaconda, il cui nome in codice corrisponderebbe alla dicitura "Dante". I rumor in questione, apparentemente originatosi sulla nota piattaforma Reddit ed in seguito riportati su Resetera, vorrebbero il DevKit in questione interessato dalle seguenti caratteristiche tecniche:

CPU: Custom AMD Zen 2 8C/16T @ 3.2GHz

GPU: Custom AMD Navi @ 1475MHz

MEMORY: 48GB GDDR6 @ 672GB/s

STORAGE: SSD 4TB NVMe @ 3GB/s

Ovviamente, come di consueto, rammentiamo a Lettori e Lettrici come rumor o presunti leak vadano intesi come, in quanto. L'unico modo per avere dettagli certi in merito al futuro di Casa Xbox è infatti attendere che Microsoft decida di condividere con il pubblico dichiarazioni ufficiali in merito.