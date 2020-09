Nuovi sconti Amazon: videogiochi in offerta, da Spider-Man a The Witcher 3

Ultimissime ore per approfittare delle offerte Amazon di settembre, con sconti che coinvolgono anche la categoria videogiochi e console. Di seguito i link alle singole offerte, valide solamente per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte.

Tra i videogiochi in sconto nella giornata di lunedì 7 settembre troviamo Marvel's Spider-Man per PS4 (che proprio oggi festeggia il secondo anniversario), Battlefield V di Electronic Arts, The Division 2 Limited Edition (esclusiva Amazon.it) e Assassin's Creed Odyssey.

Sconti Amazon videogiochi

Da non sottovalutare anche la possibilità di acquistare la GOTY Edition di The Witcher 3 Wild Hunt (include il gioco e le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine) a meno di 20 euro, ricordiamo che tutti i possessori del gioco otterranno l'aggiornamento gratuito di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X.

