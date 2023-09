Nuovi sconti online Unieuro: tanti giochi PlayStation, Xbox e Switch in offerta

Tempo di nuovi sconti videoludici sul sito online di Unieuro, che mette in offerta diversi giochi per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch fino al prossimo 17 settembre. Avete dunque pochi giorni per far vostri i titoli in sconto prima della scadenza della promozione.

Tra i prodotti più interessanti disponibili troviamo Hogwarts Legacy in versione PS4, proposto a 54,99 euro anziché 69,99 euro; in offerta anche l'edizione PS5, disponibile per l'acquisto a 64,99 euro, 10 euro in meno rispetto al normale prezzo di listino. Tra gli altri giochi PS5 in offerta troviamo Call of Duty Modern Warfare II a 59,98 euro anziché 74,99 euro, Grand Theft Auto V a 29,99 euro, Resident Evil 4 Remake a 64,99 euro e Dead Island 2 a 59,99 euro.

Scontata anche la versione Xbox One di Hogwarts Legacy, che da 69,99 euro a 53,99 euro, mentre l'edizione Xbox di Dragon Ball The Breakers scende da 29,99 euro a 16,99 euro (proprio come la versione PS4). Spazio anche per i giochi Switch: Sypro Reignited Trilogy è disponibile a 34,99 euro, mentre MotoGP 23 passa da 49,99 euro a 39,98 euro. Ad essere numerose sono in particolare le offerte PS4: Crash Bandicoot 4 It's About Time è proposto a 34,98 euro contro i 69,99 euro di listino, e sconto anche per One Piece Odyssey che può essere vostro a 39,99 euro; ancora, COD Black Ops Cold War scende da 74,99 euro a 39,99 euro, mentre The Lord of the Rings Gollum è in vendita online a 29,90 euro anziché 59,99 euro.

E questi sono soltanto alcuni esempi di giochi che potete trovare sul sito ufficiale di Unieuro, pertanto non esitare a dare un'occhiata ancora più approfondita per trovare ulteriori prodotti che possono fare al caso vostro.