Nuovi sconti sul PlayStation Store: giochi PS4 in offerta a meno di 20 euro

Tornano gli sconti sul PlayStation Store: la nuova ondata di offerte è valida da oggi e fino al 5 febbraio e propone una vasta selezione di giochi per PlayStation 4 in vendita a meno di 20 euro. Scopriamo le offerte più interessanti attive sul PSN.

Tra i tanti giochi in sconto segnaliamo Gran Turismo Sport a 14.99 euro, Fallout 4 a 9.99 euro, Mortal Kombat X a 12.99 euro, Resident Evil 7 Biohazard a 14.99 euro, Watch Dogs 2 Deluxe Edition a 19.99 euro, Dragon Age Inquisition Edizione Deluxe a 9.99 euro e Dark Souls II Scholar of the First Sin a 9.99 euro solamente per citarne alcuni.

Sconti PlayStation 4

8-Bit Invaders

Adams Venture Origins

AereA

Call of Cthulhu

Call of Duty Advanced Warfare Gold Edition

Children of Zodiarcs

Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition

Conan Exiles

Concrete Genie

Danger Zone

Danger Zone 2

Dangerous Driving

Dangerous Golf

Dead Nation Apocalypse Edition

Defunct

Demetrios The BIG Cynical Adventure

Déraciné

DiRT 4

Dishonored 2

Dishonored Death of the Outsider

Doki-Doki Universe

Dollhouse

Dragon Age Inquisition Deluxe Edition

Dragon Ball Xenoverse: Time Travel Edition

Dreamfall Chapters

Dying Light

Dying Light: The Following

EA SPORTS UFC 3 Deluxe Edition

ELEA

Entwined

Escape Plan

Escape Plan Collection

Exist Archive: The Other Side of the Sky

F1 2018

Fallout 4

Far Cry 4

Far Cry 4 – Gold Edition

Far Cry Primal

Fear Effect Sedna

Fishing Sim World: Pro Tour

Forgotton Anne

Gran Turismo Sport

Gravity Rush 2

Guilty Gear Xrd -Sign-

Heavy Rain

Homefront The Revolution

How to Survive 2

Hungry Shark World

Jotun: Valhalla Edition

Kingdom Come: Deliverance

Knack 2

Mortal Kombat X

Mortal Kombat XL

MudRunner

MudRunner – American Wilds Edition

Mutant Year Zero: Road to Eden

Octahedron

Oh My Godheads

One Piece Burning Blood

One Piece Pirate Warriors 3

One Piece Pirate Warriors 3 – Gold Edition

One Piece: Unlimited World Red – Deluxe Edition

Project CARS

ReadySet Heroes

Real Farm

Resident Evil 7 Biohazard

Resident Evil Triple Pack

Resident Evil Deluxe Origins Bundle

Reus

Riddled Corpses EX

Risk of Rain 2

School Girl/Zombie Hunter

Scribblenauts Mega Pack

Seasons after Fall

Shiness: The Lightning Kingdom

Shiny

Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition

Space Hulk Bundle

Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition

Space Hulk: Tactics

Spirit Hunter: Death Mark

Steep X Games Gold Edition

Sundered Eldritch Edition

Super Street: The Game

Taiko no Tatsujin: Drum Session!

Tennis World Tour – Roland-Garros Edition

The BioWare Bundle

The Crew Wild Run Complete Edition

The Crew Wild Run Edition

The Crew Ultimate Edition

The Last Guardian

The Order: 1886

The Surge

The Technomancer

The Wolf Among Us

Titanfall 2 Standard Edition

Tokyo Xanadu eX+

Tour de France 2016

Tour de France 2017

TT Isle of Man – Ride on the Edge

Valkyria Chronicles 4

V-Rally 4

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr

Watch Dogs 2 – Deluxe Edition

Wolfenstein: Cyberpilot

Wolfenstein II: The New Colossus

WRC 5 eSports Edition

WRC 6 FIA World Rally Championship

Wuppo

XCOM 2

XCOM 2 Collection

XCOM 2 Digital Deluxe Edition

Xenon Racer

Xenon Valkyrie+

Zero Escape: The Nonary Games

Zero Escape: Zero Time Dilemma

Per l'elenco completo vi rimandiamo al PlayStation Store dove troverete tutti i giochi in promozione con relativi prezzi scontati e ulteriori ribassi dedicati agli abbonati PlayStation Plus.