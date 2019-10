Nuovi sconti sul PlayStation Store: migliori giochi PS4 a meno di 15 e 5 euro

I Saldi di Halloween sul PlayStation Store sono ancora in corso ma Sony non perde tempo e presenta oggi una nuova ondata di sconti dedicati ai migliori giochi PS4 in vendita a meno di 5 e 15 euro.

Tra i giochi a meno di 15 euro trovano spazio Battlefield 4, Battlefield 4 Premium Edition, F1 2018, Mafia III, Lords of the Fallen Complete Edition, SUPERHOT, Human Fall Flat, Terraria PlayStation 4 Edition, OnRush, Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition, All-Star Fruit Racing, For The King, Sudden Strike 4, Syberia 3, This War of Mine The Little Ones, Portal Knights e Dungeons 2.

Ancora più ricca la selezione di giochi a meno di 5 euro che include Risen 3 Titan Lords, F1 2015, Lords of the Allen, Brothers A Tale of Two Sons, ADR1FT, Pumped BMX, The Flame in the Flood Complete Edition, Motorcycle Club, Defense Grid 2, The Swapper e Akiba's Beat, solamente per citarne alcuni.

Perl l'elenco completo con prezzi aggiornati vi rimandiamo alle pagine del PlayStation Store, le nuove offerte sui giochi PS4 a meno di 15 e 5 euro saranno attive fino al 14 novembre, avete quindi tutto il tempo necessario per aggiungere fondi al portafoglio del PSN.