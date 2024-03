Nuovi sconti sul PS Store: Assassin's Creed Mirage è in super offerta per gli utenti Plus

In maniera silenziosa, Sony ha deciso di aggiornare il suo PlayStation Store con una serie di importanti offerte che sono accessibili esclusivamente agli abbonati ad un qualsiasi tier del PlayStation Plus.

Ecco di seguito alcuni dei prodotti che si possono trovare in forte sconto:

Assassin's Creed Mirage per PS4/PS5 a 29,99 euro

Hogwarts Legacy in versione PlayStation 5 a 37,49 euro

Skull and Bones Standard Edition per PS5 a 53,59 euro

Skull and Bones Premium Edition per PS5 a 73,69 euro

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion Digital Deluxe Edition per PS4/PS5 a 47,99 euro

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition per PS4/PS5 a 29,99 euro

Stando a quanto dichiarato nelle pagine dei prodotti indicati nell'elenco, gli sconti resteranno attivi per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra o Premium fino al prossimo 27 marzo 2024 alle ore 00:59 del fuso orario italiano.

Stranamente, Sony non ha creato una pagina dedicata a queste offerte sul PlayStation Store e non sappiamo se nelle prossime ore il negozio digitale verrà aggiornato per consentire a tutti gli utenti che dispongono di un abbonamento al servizio di poter consultare agilmente i prodotti in offerta, che almeno per il momento vanno ricercati manualmente.

