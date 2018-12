Nuovi sconti sul PlayStation Store: Saldi di Natale e due giochi a 30 euro

Sony lancia oggi il terzo e ultimo round dei Saldi di Natale sul PlayStation Store, oltre alla nuova promozione "2x30" che vi permetterà di acquistare due giochi PlayStation 4 al prezzo totale di 30 euro.

I Saldi di Natale del PlayStation Store vedono protagonisti titoli come Marvel's Spider-Man (39.99 euro), HITMAN 2 (49.99 euro), Assassin's Creed Odyssey (34.99 euro), Fallout 76 (34.99 euro), Need for Speed Payback (14.99 euro), The Crew 2 (19.99 euro) e Destiny 2 I Rinnegati Deluxe Edition (59.99 euro), solamente per citarne alcuni.

Nella promozione 2x30 euro rientrano invece giochi come Dragon Ball Xenoverse, Yakuza Zero, Assassin's Creed IV Black Flag, Batman Arkham Knight, The Last of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro, One Piece Pirate Warriors 3, inFAMOUS Second Son, Driveclub, Bloodborne e Ratchet & Clank.

Una buona occasione per rimpolpare la propria libreria software in vista del Natale, affrettatevi perchè le offerte sono valide solamente per un periodo limitato.