Nuovi sconti su Xbox Store: tanti giochi in promozione su Xbox One e Xbox Series X/S

Arriva una nuova ondata di sconti in casa Xbox, con saldi dedicati a numerose produzioni disponibili sia su Xbox One, sia su Xbox Series X/S. Tanti i giochi presenti tra le offerte, da Assassin's Creed Valhalla a FIFA 22, passando per vari Far Cry, Devil May Cry 5 e numerosi Resident Evil, giusto per citare alcuni nomi.

Non perdetevi la lista completa dei Deals With Gold di questa settimana, nel frattempo che vi elenchiamo parte del catalogo messo a disposizione da Microsoft:

Sconti giochi Xbox Series X/S e Xbox One

11-11 Memories Retold Xbox One X Enhanced 85% Super Saver Sale

8-Bit Armies Xbox One, Xbox Series X|S 85% Super Saver Sale

8-Bit Hordes Xbox One, Xbox Series X|S 85% Super Saver Sale

8-Bit Invaders! Xbox One, Xbox Series X|S 85% Super Saver Sale

A Way Out EA Play 75% Couch Co-Op Sale

ABZU Xbox One, Xbox Series X|S 65% Super Saver Sale

Aces of the Luftwaffe Squadron – Nebelgeschwader Add-On 60% Super Saver Sale

Adam’s Venture: Origins Xbox One, Xbox Series X|S 90% Super Saver Sale

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion Xbox One, Xbox Series X|S 50% Super Saver Sale

ADVERSE Xbox One X Enhanced 75% Spotlight Sale

AereA Xbox One, Xbox Series X|S 85% Super Saver Sale

Age of Booty Xbox One Backward Compatible 80% Super Saver Sale

Agents of Mayhem Xbox One X Enhanced 90% Super Saver Sale

Agents of Mayhem – Total Mayhem Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 90% Super Saver Sale

Aggelos Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Agony Xbox One, Xbox Series X|S 95% Super Saver Sale

Air Bounce – The Jump ‘n’ Run Challenge Xbox One X Enhanced 30% Spotlight Sale

Allison’s Diary: Rebirth Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Alphadia Genesis 1 & 2 Xbox Play Anywhere 30% DWG

Ancestors: The Humankind Odyssey Xbox One, Xbox Series X|S 60% Super Saver Sale

AngerForce and AlienCruise Arcade Shooting Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 70% DWG

Anodyne Xbox One, Xbox Series X|S 90% Super Saver Sale

Antarctica 88 Xbox One X Enhanced 30% Spotlight Sale

ARCADE GAME SERIES: DIG DUG Xbox One, Xbox Series X|S 50% Super Saver Sale

ARCADE GAME SERIES: GALAGA Xbox One, Xbox Series X|S 50% Super Saver Sale

ARCADE GAME SERIES: Ms. PAC-MAN Xbox One, Xbox Series X|S 50% Super Saver Sale

ARCADE GAME SERIES: PAC-MAN Xbox One, Xbox Series X|S 50% Super Saver Sale Armed Emeth Smart Delivery 35% DWG*

ASCENDANCE – First Horizon Xbox One X Enhanced 45% Spotlight Sale

Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 75% Super Saver Sale

Assassin’s Creed Rogue Xbox One Backward Compatible 70% Super Saver Sale

Assassin’s Creed Rogue Remastered Xbox One X Enhanced 70% Super Saver Sale

Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate Xbox One, Xbox Series X|S 70% Couch Co-Op Sale

Assassin’s Creed Unity Xbox One, Xbox Series X|S 70% Couch Co-Op Sale

Assassin’s Creed Valhalla Smart Delivery 60% Super Saver Sale

Assetto Corsa Xbox One, Xbox Series X|S 80% Super Saver Sale

Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir Xbox One, Xbox Series X|S 70% Couch Co-Op Sale

Asura’s Wrath Xbox One Backward Compatible 80% Super Saver Sale

ATV Drift & Tricks Definitive Edition Xbox One, Xbox Series X|S 80% Couch Co-Op Sale

Aven Colony Xbox One, Xbox Series X|S 75% Super Saver Sale

Baja: Edge of Control HD Xbox One, Xbox Series X|S 75% Super Saver Sale

Batman: Return To Arkham Xbox One X Enhanced 70% Super Saver Sale

Battle Worlds: Kronos Xbox One, Xbox Series X|S 75% Super Saver Sale

Battletoads Xbox Game Pass 75% Couch Co-Op Sale

Bayonetta Xbox One X Enhanced 60% Super Saver Sale

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle Xbox One X Enhanced 60% Super Saver Sale

BEB: Super Mega Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 90% Super Saver Sale

Beholder 2 Xbox One, Xbox Series X|S 40% DWG

Ben 10 Xbox One, Xbox Series X|S 50% Super Saver Sale

Ben 10: Power Trip Xbox Game Pass 50% Couch Co-Op Sale

Ricordiamo che nel frattempo sono stati confermati i nuovi giochi Xbox Game Pass di giugno 2022, tra i quali troviamo anche Assassin's Creed Origins.