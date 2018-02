Nuovi screenshot ci mostrano i personaggi e la storia di Valkyria Chronicles 4

Fresco di stampa, l’ultimo numero del settimanale nipponico Famitsu presenta un corposo articolo su, il nuovo capitolo inedito dell’apprezzata serie di JRPG di casa. Dopo aver esaminato il vascello da guerra “ Centurion” , stavolta tocca alla trama del gioco.

La storia ha inizio il 6 marzo 1935. L’eroe Claude Wallace ha fermato il proprio carro armato per fare una pausa in un campo di fiori situato nel territorio della Federazione Atlantica. Il bellissimo paesaggio sembra completamente estraneo alla guerra, ma Claude ha una forte intuizione e si accorge che qualcosa non va. Improvvisamente appare uno squadrone d’invasione dell’Armata Imperiale, ma Claude si prepara al contrattacco e a respingere il nemico al comando della Squadra E.



Anziché rallegrarsi per la vittoria, Claude prova un forte dolore guardando il campo di fiori distrutto in battaglia. Questo è un tipico esempio della gentilezza del suo cuore.



Tre mesi dopo, la Federazione Atlantica continua a subire sconfitte contro l’Impero. Allo scopo di ribaltare la situazione, la Federazione mette in atto la cosiddetta “Operazione Croce del Nord”, con l’obbietto di attaccare direttamente la capitale imperiale. Claude e la Squadra E vengono scelti per partecipare alla suddetta, assieme alla Squadra F capitanata dalla sua ex-compagna di corso, Minerva Viktor.



Sfortunatamente, la loro avanza si ferma quando raggiungono una base imperiale presso un castello fortificato. Claude, che sente di dover portare rapidamente a termine l’operazione, decidere di assaltare la fortezza senza aspettare i rinforzi. La sua decisione, del resto, è influenzata dall’invasione imperiale della Gallia, che ha generato un forte senso di urgenza. Le difese del forte sembrano tuttavia inespugnabili, ma l’amico d’infanzia di Claude, Riley, fornisce alle due squadre una nuova arma di artiglieria in grado di lanciare granate a lungo raggio.



Le immagini visionabili in calce all’articolo rivelano che negli alloggi di Claude troveremo un menu che verrà aggiornato andando avanti con la storia, e che fornirà un ricco quantitativo di informazioni extra. Gli screenshot ci introducono poi due nuovi personaggi:

doppiato da Masaya Takatsuka, Sergio Maskyura è l’ufficiale medico a bordo del vascello Centurion, e prima della guerra è stato pediatra presso l’ospedale di una città. È un persona gentile e divertente, ma sa anche essere spaventoso quando un paziente cerca di sfuggire al suoi trattamenti;

doppiato da Shin Aomori, Andre Dunoa è un veterano della marina federale, nonché capo meccanico del Centuron. Ha prestato servizio assieme al capitano Roland per moltissimo tempo. Sprona i suoi uomini a lavorare duramente, ma è una persona che sa il fatto suo e conosce le armi meglio di chiunque altro.

Valkyria Chronicles 4 uscirà su PlayStation 4 il 21 marzo in Giappone e durante l'estate su Nintendo Switch. Nel 2018 arriverà in Occidente sulle piattaforme citate e su Xbox One, mentre al momento non ci sono notizie riguardanti il lancio di una eventuale versione per PC.