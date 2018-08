Nuovi set Kubrick dedicati a Grand Theft Auto in arrivo il 14 settembre

Rockstar Games ha annunciato l'arrivo di tre nuovi set Kubrick dedicati a Grand Theft Auto pronti a sbarcare sul Warehouse di Rockstar e già disponibili per la prenotazione.

Set Kubrick Grand Theft Auto IV

Nato per festeggiare il decimo anniversario di Grand Theft Auto IV, questo set Kubrick include Niko Bellic, un ex militare europeo emigrato a Liberty City, ìnsieme al cugino Roman. Compare anche Johnny Klebitz, veterano della band di motociclisti The Lost e star di The Lost and Damned, insieme a Luis Lopez e a Tony Prince, direttamente da The Ballad of Gay Tony.

Set Kubrick Grand Theft Auto V

Questo set Kubrick comprende i tre protagonisti di Grand Theft Auto V: l'ex criminale professionista di mezza età Michael De Santa, il suo protetto Franklin Clinton e il pazzo violento più amato di sempre, Trevor Philips. Troviamo anche il factotum Lester Crest e il fedelissimo amico a quattro zampe di Franklin, Chop.

Set Kubrick Grand Theft Auto V: speciale colpi

Fai il pieno di adrenalina e rivivi i colpi di Grand Theft Auto V con questo set Kubrick che include i suoi tre protagonisti, Michael, Franklin e Trevor. I nostri beniamini sono vestiti di tutto punto con le tute e le maschere di Blitz Play, armati fino ai denti e pronti all'azione. Troverete anche Lamar Davis, amico e complice di Franklin, e il capo del Programma Epsilon Cris Formage. Kifflom!